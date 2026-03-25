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Ganesh Shankar Vidyarthi Day: गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस: एक श्रद्धांजलि और प्रेरणा

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Ganesh Shankar Vidyarthi Martyrdom Day
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (10:04 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (10:10 IST)
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Ganesh Shankar Vidyarthis Sacrifice: गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है, जो भारतीय पत्रकारिता के महान और वीर पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्मान में होता है। यह दिन उनके अद्वितीय साहस, संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता के माध्यम से समाज की आवाज़ उठाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
 
गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है? 
  • गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन और बलिदान
  • कानपुर दंगों में बलिदान
  • क्यों मनाया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस?
 

गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन और बलिदान

गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। वे हिंदी पत्रकारिता के महानायक थे और उनके द्वारा संचालित अखबार 'प्रताप' ने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 
गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से न केवल भारतीय समाज को जागरूक किया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ भी खुलकर आवाज उठाई। वे एक क्रांतिकारी विचारक थे और उनका उद्देश्य केवल समाज में सुधार लाना था।
 

कानपुर दंगों में बलिदान

गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान कानपुर दंगों के दौरान हुआ। 25 मार्च 1931 को कानपुर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसमें हिंदू-मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसा हुई। इस हिंसा के दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी ने न केवल हिंसा को रोकने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने कई लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की।
 
गणेश शंकर विद्यार्थी ने दंगों में फंसे लोगों की मदद की और खुद भी हिंसा के शिकार हो गए। उनका बलिदान इस बात का प्रतीक है कि कैसे पत्रकारिता केवल समाज में बदलाव लाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के सच्चे नायक बनने के लिए भी होती है। उनके इस साहसिक कदम ने उन्हें एक अमिट स्थान दिलाया, और उनके नाम से आज भी कई पत्रकारिता संस्थान और पुरस्कार जुड़े हुए हैं।
 

क्यों मनाया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस?

 

1. समाज सुधार और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता:

गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन समाज में सुधार लाने और असमानता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था। इस दिन को मनाकर हम उनकी उस प्रतिबद्धता को याद करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने जीवन को समाज की भलाई के लिए समर्पित किया।
 

2. पत्रकारिता में उनके योगदान को सम्मानित करना:

गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकारिता के माध्यम से समाज की सच्चाई को उजागर किया और अपनी लेखनी के द्वारा समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा की। इस दिन के माध्यम से उनकी पत्रकारिता की महत्ता को सम्मानित किया जाता है।
 

3. शहीदी और साहस की प्रेरणा:

गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान हम सभी को यह सिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सही और न्यायपूर्ण रास्ते पर चलने के साथ-साथ अपने आदर्शों और सिद्धांतों के लिए संघर्ष भी करना होता है। उनका बलिदान एक प्रेरणा है जो हमें अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूक करता है।
 

4. धार्मिक सद्भावना और भाईचारे का संदेश:

गणेश शंकर विद्यार्थी ने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दोनों समुदायों के बीच सद्भावना और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इस दिन को मनाकर हम उनके संघर्ष और प्रयासों को याद करते हैं, जो उन्होंने धर्म और समुदाय के आधार पर फैल रहे विवादों को सुलझाने के लिए किए।
 
गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस उनके योगदान और बलिदान को याद करने का एक अवसर है। यह दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें समाज में बदलाव लाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए और समाज में शांति, सद्भावना और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करना चाहिए। उनका जीवन और बलिदान आज भी भारतीय पत्रकारिता और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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