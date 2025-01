Delhi Assembly Elections 2025 : दिल्ली की CM आतिशी सोमवार को दाखिल क्यों नहीं कर पाईं नामांकन, चुनाव लड़ने के लिए लोगों से मांगे 40 लाख रुपए

Why Delhi CM Atishi could not file her nomination on Monday : दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र सोमवार को दाखिल नहीं कर सकीं। यह जानकारी आम आदमी पार्टी (AAP) के एक नेता ने दी। मुख्यमंत्री आतिशी ने गिरि नगर स्थित एक गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के साथ एक रोडशो किया और फिर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर रवाना हुईं।