Diwali 2025: सोना, चांदी नहीं, धनतेरस पर मात्र 5 रूपये की ये चीज करेगी आर्थिक तंगी दूर

WD Feature Desk

, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (14:45 IST)
Buying coriander seeds on dhanteras: दिवाली, धन और समृद्धि का महापर्व है। इस दौरान हर कोई चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा उनके घर पर बनी रहे और जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाए। वैसे तो दिवाली पर सोना, चांदी, आभूषण या बर्तन खरीदने का चलन है लेकिन शास्त्रों और लोक मान्यताओं में दिवाली पर कई सरल और अचूक उपाय बताए गए हैं, जिनमें सूखे धनिया का प्रयोग विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। धनिया जिसे संस्कृत में 'धन्यक' कहा जाता है, को धन और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। आइए, जानते हैं कि दिवाली पर धनिया के कौन से उपाय आपकी आर्थिक समस्याओं को खत्म कर सकते हैं और कैसे करें इनका सही प्रयोग:
  1. धन की पोटली और उत्तर दिशा का महत्व: अगर आप हमेशा पैसों की कमी या आर्थिक तंगी की समस्या से परेशान रहते हैं, तो धनिया से जुड़ा यह प्राचीन उपाय बहुत कारगर हो सकता है। धनतेरस के दिन मिट्टी का एक छोटा बर्तन लें। इस बर्तन में थोड़ा सूखा धनिया और कुछ सिक्के मिलाकर रखें। इसमें थोड़ा पानी भी डालें, ताकि धनिया के बीज अंकुरित हो सकें। इस बर्तन को माता लक्ष्मी की सबसे पसंदीदा दिशा, यानी उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की भी दिशा मानी जाती है। इसकी पूजा भाई दूज तक करें, रोज़ाना दीपक जलाएं। भाई दूज के बाद, इस बर्तन से एक सिक्का निकालकर उस जगह पर रखें, जहां आप अपने पैसे या गहने रखते हैं (। ऐसा करने से आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या खत्म हो जाती है। माना जाता है कि जैसे धनिया के बीज अंकुरित होकर पौधे में बदलते हैं, वैसे ही घर में धन और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। यदि धनिया का पौधा स्वस्थ और घना उगता है, तो यह आने वाले साल में बड़ी समृद्धि का संकेत होता है।
 
  1.  मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने का विधान: दिवाली की पूजा में मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली की रात माता लक्ष्मी की पूजा करते समय साबुत सूखा धनिया उनके चरणों में अर्पित करें। अगले दिन सुबह, उस धनिए को उठाकर घर में किसी गमले या साफ मिट्टी में बो दें और नियमित रूप से जल दें। यह उपाय केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक कर्म है। मिट्टी धरती माता का प्रतीक है, बीज संभावना का और अंकुरण उन्नति और शुभ फल का संकेत देता है। लोग कामना करते हैं कि जिस तरह बीज से पौधा निकलता है, वैसे ही उनके घर में अन्न, धन और स्वास्थ्य की निरंतरता बनी रहे। पूर्व दिशा में धनिया रखने का वास्तु लाभ
 
  1. वास्तु शास्त्र के अनुसार धनिया के उपाय: यदि किसी काम में बार-बार असफलता मिल रही हो, तो घर के पूर्व दिशा में एक साफ जगह पर कुछ सूखे धनिये के बीज रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि पूर्व दिशा में धनिया रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और जीवन की छोटी-बड़ी परेशानियां दूर होती हैं।
