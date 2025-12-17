Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






World Meditation Day: ध्यान साधना क्या है, कैसे करें शुरू? जानें महत्व

Advertiesment
हमें फॉलो करें World Meditation Day 2025

WD Feature Desk

, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (16:20 IST)
Reduce Stress with Meditation: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक थकान आम हो गई है। ऐसे समय में विश्व ध्यान दिवस, जो कि 21 दिसंबर को मनाया जाता है, हमें रुककर अपने भीतर झांकने और मन को शांति देने का अवसर देता है।

ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक प्रभावी कला है। यह दिन हमें जीवन की आपाधापी से एक क्षण रुककर, अपने भीतर झांकने और ध्यान साधना के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। 
 
ध्यान साधना क्या है?: ध्यान साधना मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करने की प्रक्रिया है। यह विचारों की भीड़ से बाहर निकलकर आत्म-चेतना और शांति की ओर ले जाती है। नियमित ध्यान से मन, शरीर और आत्मा, तीनों में संतुलन बनता है।

ध्यान एक प्राचीन और शक्तिशाली अभ्यास है जो हमें इस चुनौती से निपटने में मदद करता है। ध्यान कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि एक मानसिक जिम है। नियमित अभ्यास से आप अपने मन को मजबूत और शांत बनाना सीख सकते हैं।
 
ध्यान कैसे शुरू करें?
 
* रोज 5–10 मिनट शांत जगह पर बैठें।
* आंखें बंद कर गहरी सांस लें-छोड़ें।
* मंत्र जाप, श्वास पर ध्यान या मौन साधना अपनाएं।
* नियमितता बनाए रखें,यही सफलता की कुंजी है।
 
विश्व ध्यान दिवस का महत्व. ध्यान मानसिक शांति बढ़ाकर तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को कम करता है। पढ़ाई, काम और निर्णय क्षमता में सुधार होता है। एकाग्रता में वृद्धि होती है। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, नींद बेहतर होती है और इम्युनिटी मजबूत होती है, और कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। भावनात्मक संतुलन में सुधार होकर गुस्सा, बेचैनी और अवसाद में कमी आती है। हमें स्वयं को समझने और आत्म चेतना या भीतर की शक्ति पहचानने में मदद मिलती है।
 
विश्व ध्यान दिवस हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अत: विश्व ध्यान दिवस के दिन संकल्प लें कि आप रोज कुछ समय ध्यान के लिए निकालेंगे। यही छोटा-सा कदम आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
 
विश्व ध्यान दिवस पर यह संकल्प लें कि सभी ध्यान को अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे और अपने मन को शांति देकर जीवन को सरल बनाएंगे। यही इस दिन का मुख्य संदेश है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Guru Ghasidas: सतनाम धर्म के प्रचारक गुरु घासीदास: जानें जीवन परिचय और मुख्य बिंदु

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels