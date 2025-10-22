Biodata Maker

Bhai dooj 2025: भाई दूज पर भाई को क्या गिफ्ट देना चाहिए

WD Feature Desk

, बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (14:45 IST)
Bhai dooj 2025: भाई दूज मुख्य रूप से बहन द्वारा भाई को तिलक लगाने और भोजन कराने का त्योहार है, और इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। परंपरागत रूप से, बहनें अपने भाई को उपहार नहीं देती हैं, बल्कि भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। हालांकि, आजकल बहनें भी प्यार से अपने भाई को उपहार देने लगी हैं। आप अपने भाई की पसंद और जरूरत के हिसाब से उन्हें ये चीज़ें दे सकती हैं।
 
1. उपयोगी और व्यक्तिगत उपहार (Practical & Personal Gifts):
गैजेट्स और एक्सेसरीज़: इयरफ़ोन/ईयरबड्स, स्मार्टवॉच (यदि बजट हो), पोर्टेबल चार्जर/पावर बैंक।
ग्रूमिंग किट (Grooming Kit): अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम, डियोड्रेंट, शेविंग किट, या स्किनकेयर उत्पादों का हैम्पर।
पर्स/वॉलेट: एक स्टाइलिश और अच्छा पर्स/वॉलेट जो हमेशा उनके साथ रहेगा।
कपड़े: उनकी पसंद की शर्ट, टी-शर्ट, या कोई अच्छी एक्सेसरी।
घड़ी (Watch): एक अच्छी कलाई घड़ी।
 
2. यादगार और भावनात्मक उपहार (Memorable & Emotional Gifts):
पर्सनलाइज़्ड उपहार: एक कस्टम फोटो फ्रेम, जिस पर आपकी और उनकी तस्वीर हो, या नाम/खास मैसेज प्रिंट किया हुआ मग या कुशन।
कोई अच्छी किताब: अगर उन्हें पढ़ने का शौक है।
कस्टमाइज्ड आर्टवर्क/कैरीकेचर: भाई-बहन के रिश्ते को दर्शाता कोई फनी या इमोशनल आर्ट पीस।
 
3. खाने-पीने से जुड़ी चीजें (Edibles):
भाई दूज स्पेशल मिठाई: मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, या उनकी कोई पसंदीदा मिठाई।
चॉकलेट/स्नैक्स हैम्पर: अलग-अलग तरह के स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट का हैंपर।
 
सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जो भी दें, वह आपके प्यार और स्नेह का प्रतीक होना चाहिए। छोटा हो या बड़ा, भाई के लिए बहन का दिया हुआ हर उपहार खास होता है।
 

