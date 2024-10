दिवाली से पहले क्यों मनाई जाती है धनतेरस, भगवान् धनवन्तरी से क्या है पौराणिक कनेक्शन

Dhanteras 2024 : धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत होती है। दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व मुख्य रूप से धन और समृद्धि से जुड़ा होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या-क्या करना शुभ माना जाता है।





धनतेरस का महत्व (Importance of Dhanteras)

धनतेरस का त्योहार भगवान धनवंतरी से जुड़ा हुआ है, जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी को स्वास्थ्य का देवता माना जाता है, और इसी कारण से धनतेरस को धन और स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे घर में संपत्ति और समृद्धि बनी रहे।





क्यों मनाई जाती है धनतेरस? (Why is Dhanteras Celebrated?)

धनतेरस का मुख्य उद्देश्य धन, समृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं परिवार के लिए शुभ होती हैं और आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होती हैं। यही वजह है कि लोग इस दिन खास तौर पर सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं।

ALSO READ: दिवाली पर इन चीजों का दिखना मना जाता है शुभ संकेत, माता लक्ष्मी की कृपा साल भर बनी रहती है धनतेरस का मुख्य उद्देश्य धन, समृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं परिवार के लिए शुभ होती हैं और आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होती हैं। यही वजह है कि लोग इस दिन खास तौर पर सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी करते हैं।



इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है? (What to Buy on Dhanteras?)

धनतेरस पर कुछ विशेष चीजों की खरीदारी को शुभ माना गया है। जैसे:

सोना और चांदी – सोने-चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह घर में आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक माना जाता है।

बर्तन – लोग इस दिन धातु के बर्तन, विशेष रूप से पीतल या चांदी के बर्तन खरीदते हैं।

प्रॉपर्टी – कुछ लोग इस दिन बड़ी संपत्ति जैसे घर या जमीन भी खरीदने को शुभ मानते हैं।





धनतेरस पर किए जाने वाले खास उपाय (Special Rituals to Perform on Dhanteras)

धनतेरस पर भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन घर को साफ-सुथरा रखना और दरवाजे पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है।





धनतेरस पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? (Things to Keep in Mind on Dhanteras)

स्वच्छता का महत्व – धनतेरस पर घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

दीप जलाएं – मुख्य द्वार पर दीप जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत करें।

दान करें – जरूरतमंदों को दान करना इस दिन पुण्यदायक होता है। अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।