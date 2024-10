रूप चतुर्दशी पर ये उपाय करने से मिलेगा सुंदरता, स्वास्थ्य और अच्छे रूप का वरदान

रूप चतुर्दशी पर सुंदरता पाने के उपाय (Rituals and Remedies for Beauty on Rup Chaturdashi)

1. उबटन का प्रयोग करें (Use Ubtan for Natural Glow)

सुबह जल्दी उठकर उबटन लगाएं, जिसमें बेसन, हल्दी, चंदन और दूध का मिश्रण हो। इससे त्वचा को प्राकृतिक चमक और ताजगी मिलती है। इस उबटन को लगाते समय भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद की कामना करें।