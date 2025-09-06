शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

Eye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।





1. आंखों की सफेद परत का पीला दिखना (स्क्लेरा): अगर आपकी आँखों की सफेद परत, जिसे मेडिकल भाषा में स्क्लेरा कहते हैं, पीली या हल्की नीली दिखने लगे, तो यह खून की कमी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति की स्क्लेरा सफेद होती है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो यह पीली दिखने लगती है, जिसे अक्सर पीलिया समझ लिया जाता है।

2. आंखों के इर्द-गिर्द सूजन: एनीमिया के कारण शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, जिससे आंखों के आसपास के क्षेत्र में सूजन आ सकती है। अगर आपकी आंखों के इर्द-गिर्द सूजन है या पलकें अक्सर फूली हुई रहती हैं, तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है।

3. आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स: लगातार थकान और आयरन की कमी की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे (डार्क सर्कल्स) बन सकते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो कोशिकाएँ कमजोर होने लगती हैं और त्वचा पर इसका असर दिखने लगता है। डार्क सर्कल्स न केवल थकान का संकेत हैं, बल्कि यह खून की कमी का भी एक लक्षण हो सकते हैं।

4. धुंधला दिखाई देना या आंखों के आगे अंधेरा छाना: अगर आपको अक्सर धुंधला दिखाई देता है, या नीचे से ऊपर उठने पर या थोड़ा चलने में आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तो यह भी शरीर में खून की कमी का एक गंभीर संकेत हो सकता है। यह लक्षण दिमाग तक ऑक्सीजन की कम सप्लाई के कारण होता है, जो एनीमिया में आम है।

5. आंखों में सूखापन (ड्राईनेस): जब शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों, खासकर आयरन की कमी हो जाती है, तो आंखों में सूखापन या ड्राईनेस आ सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी से आंखों में नमी बनाए रखने वाली ग्रंथियां ठीक से काम नहीं कर पातीं, जिससे आंखें सूखी और थकी हुई महसूस होती हैं।





खून की कमी होने पर क्या करें?

यदि आप इन लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर के परामर्श के बाद ही किसी भी उपचार की शुरुआत करें।

1. आहार में सुधार: अपने भोजन में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ (पालक), चुकंदर, अनार, खजूर, दालें और सूखे मेवे शामिल करें। विटामिन C वाले खाद्य पदार्थ (नींबू, संतरा, आंवला) भी आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें भी आहार में शामिल करें।

2. आयरन सप्लीमेंट्स: अगर डॉक्टर सलाह दें तो आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लें।

3. नियमित जांच: एनीमिया की पुष्टि के लिए नियमित रूप से खून की जांच करवाएं।

4. स्वस्थ जीवनशैली: पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करें और नियमित व्यायाम करें।

ALSO READ: Silent heart attack: डेस्क जॉब करने वालों में क्यों बढ़ रहा है साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय




