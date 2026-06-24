World Drug Free Day 2026: विश्व नशा मुक्ति दिवस क्यों मनाना है जरूरी, जानें खास तथ्य

International Day Against Drug Abuse: हर साल 26 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1987 में हुई थी। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक वैश्विक अलार्म है। आज के समय में नशा सिर्फ एक व्यक्ति की बुरी आदत नहीं, बल्कि पूरे समाज, अर्थव्यवस्था और युवा पीढ़ी को खोखला करने वाली एक गंभीर महामारी बन चुका है।

आइए जानते हैं कि इस दिन को मनाना क्यों बेहद जरूरी है और इससे जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य क्या हैं?

इसे मनाना क्यों जरूरी है? 1. युवा पीढ़ी और परिवारों को बचाना नशा सबसे पहले किसी घर के चिराग को बुझाता है। आज स्कूल और कॉलेज के छात्र अनजाने में या दोस्तों के दबाव में आकर ड्रग्स, स्मैक, और सिंथेटिक नशों के जाल में फंस रहे हैं। यह दिन समाज को जागरूक करता है ताकि माता-पिता और शिक्षक बच्चों में बदल रहे व्यवहार को पहचान सकें और उन्हें समय पर बचा सकें।

2. अपराध और अवैध तस्करी पर लगाम लगाना नशीली दवाओं का अवैध कारोबार आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और संगठित अपराधों को फंडिंग देता है। जब तक ड्रग्स की डिमांड कम नहीं होगी, तब तक इसका अवैध नेटवर्क नहीं टूटेगा। यह दिन सरकारों को सख्त कानून बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।

3. 'नशेड़ी' नहीं, 'मरीज' के रूप में देखना इस दिन का एक बड़ा मकसद समाज की सोच को बदलना भी है। जो लोग नशे की लत का शिकार हो चुके हैं, वे अपराधी नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हैं। उन्हें डांट या बहिष्कार की नहीं, बल्कि सही इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास की जरूरत होती है।

नशा और तस्करी से जुड़े कुछ खास तथ्य संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) की रिपोर्ट्स और वैश्विक अध्ययनों के अनुसार, दुनिया में नशे की स्थिति बेहद चिंताजनक है:

तथ्य का विषय वैश्विक और राष्ट्रीय आंकड़े प्रभावित आबादी: दुनिया भर में 29 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं।

गंभीर बीमारी: इनमें से लगभग 4 करोड़ लोग 'ड्रग यूज डिसऑर्डर' (गंभीर लत और मानसिक बीमारी) से पीड़ित हैं, जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है।

भारत की स्थिति: एम्स (AIIMS) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं, और 3 करोड़ से अधिक लोग भांग, गांजा, और ओपियोइड्स (अफीम, हेरोइन) जैसे खतरनाक नशों के आदी हैं।

सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा: पिछले कुछ सालों में प्रयोगशालाओं में बनने वाले केमिकल ड्रग्स (जैसे मेथम्फेटामाइन और फेंटानिल) का चलन तेजी से बढ़ा है, जो पारंपरिक नशों से 50 गुना ज्यादा जानलेवा हैं।

इस दिन हम क्या योगदान दे सकते हैं? नशे के खिलाफ यह लड़ाई अकेले सरकार या पुलिस की नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम तीन छोटे कदम उठा सकते हैं:

बातचीत करें: अपने बच्चों और दोस्तों से खुलकर बात करें। उन्हें मानसिक तनाव या डिप्रेशन के वक्त नशे का सहारा लेने के बजाय अपनों से बात करने की सलाह दें।

लक्षणों को पहचानें: अगर कोई अचानक गुमसुम रहने लगे, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएं, चोरी करने लगे या उसका वजन तेजी से घटे, तो यह नशे के लक्षण हो सकते हैं।

मदद लें: सरकार द्वारा जारी नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर 14446 (भारत सरकार का टोल-फ्री नंबर) पर कॉल करके मुफ्त काउंसलिंग और मदद ली जा सकती है।

याद रखें: नशा कुछ पल का भ्रम और पूरी जिंदगी का दर्द है। इस अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर खुद को और अपने समाज को इस धीमे जहर से मुक्त कराने का संकल्प लें।





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