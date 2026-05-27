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World No Tobacco Day: विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026: एक कदम तंबाकू से दूर, हजार कदम स्वास्थ्य की ओर

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Images showing awareness about good health on World No Tobacco Day
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (17:20 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (17:20 IST)
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Harmful Effects of Tobacco: 'एक कदम तंबाकू से दूर, हजार कदम स्वास्थ्य की ओर'- यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और दीर्घायु जीवन जीने का मूलमंत्र है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या गुटखा जैसी चीजें इंसान को शुरुआत में एक अस्थायी आनंद या राहत का अहसास कराती हैं, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत एक जानलेवा जाल बन जाती है। जब कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने का 'एक कदम' उठाता है, तो उसका शरीर और जीवन 'हजारों कदम' खुशहाली की ओर बढ़ा देते हैं।
 

आइए जानते हैं कि तंबाकू से दूरी बनाते ही आपके स्वास्थ्य में क्या चमत्कारी बदलाव आते हैं:

 

तंबाकू छोड़ते ही शरीर में बदलाव की टाइमलाइन

जैसे ही आप तंबाकू से दूरी बनाते हैं, आपका शरीर खुद को ठीक (Heal) करना शुरू कर देता है:
 
20 मिनट में: ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनें सामान्य होने लगती हैं।
 
12 घंटे में: खून में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर घटकर सामान्य हो जाता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है।
 
2 से 12 हफ्ते में: फेफड़ों की कार्यक्षमता सुधरती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
 
1 वर्ष में: दिल की बीमारी (Heart Attack) का खतरा तंबाकू का सेवन करने वालों की तुलना में आधा हो जाता है।
 
10 वर्ष में: फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु का जोखिम लगभग आधा हो जाता है।
 

'हजार कदम स्वास्थ्य की ओर' के बड़े फायदे

कैंसर और गंभीर बीमारियों से मुक्ति: तंबाकू छोड़ने से मुंह, गले, फेफड़ों और पेट के कैंसर का खतरा लगभग खत्म हो जाता है।
 
मजबूत दिल और फेफड़े: सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना बंद हो जाता है। स्टेमिना बढ़ता है और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं।
 
मानसिक स्पष्टता और कम तनाव: यह एक मिथक है कि तंबाकू तनाव कम करता है। वास्तव में, निकोटीन की लत तनाव बढ़ाती है। इसे छोड़ने से नींद बेहतर होती है और मानसिक शांति मिलती है।
 
आर्थिक और पारिवारिक खुशहाली: तंबाकू पर होने वाला रोज का खर्च बचता है। सबसे बड़ी बात, आपका परिवार एक ऐसी अनहोनी के डर से मुक्त हो जाता है जो तंबाकू के कारण किसी भी वक्त आ सकती है।
 

तंबाकू से दूरी बनाने के 4 आसान उपाय

यदि आप या आपका कोई प्रिय इस लत को छोड़ना चाहता है, तो इन बातों पर अमल करें:
 
'क्विट डेट' (Quit Date) तय करें: कैलेंडर में एक तारीख तय करें कि इस दिन से मुझे तंबाकू को हाथ नहीं लगाना है। 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' (World No Tobacco Day) आ रहा है, इस सफर को शुरू करने के लिए इससे बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता।
 
ट्रिगर्स को पहचानें: जब भी तंबाकू की तलब (Crave) उठे, तो तुरंत अपना ध्यान भटकाएं। सौंप, इलायची, लौंग या चुइंगम चबाएं।
 
खूब पानी पिएं: पानी पीने से शरीर में जमा निकोटीन और टॉक्सिन्स तेजी से बाहर निकलते हैं।
 
'नो' कहना सीखें: जब दोस्त या सहकर्मी आपको तंबाकू ऑफर करें, तो पूरी दृढ़ता से मुस्कुराते हुए मना कर दें।
 
आज ही संकल्प लें: मौत के इस धीमे जहर को अपनी जिंदगी से बाहर निकालें। तंबाकू से दूरी बनाने का आपका आज का एक छोटा सा फैसला, आपके कल को सेहतमंद और मुस्कुराता हुआ बना सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: 10 things about Nautapa: नौतपा से जुड़ी 10 खास बातें

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