आइए जानते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 की थीम क्या है- World Red Cross Day Theme 2024

आपको बता दें कि हर साल, विश्व रेड क्रॉस दिवस की एक खास थीम होती है। वर्ष 2024 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2024 की थीम- 'मैं खुशी के साथ देता हूं, और जो खुशी मैं देता हूं वह एक इनाम है' (I give with joy, and the joy I give is a reward) रखी गई है। यह थीम हमें मानवीय कार्यों में लगे रहने और सभी को शांति के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा इसका उद्देश्य रेड क्रॉस के मिशन का समर्थन करने से जीवन में आने वाले खुशियों और पुरस्कार पर फोकस डालना भी माना जा सकता है।