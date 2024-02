Waking Up Late : आज की जीवनशैली में बहुत से लोग सुबह देर से उठने की आदत डाल रहे हैं। समय की कमी, दिनभर की थकान या फिर रात को देर तक जागना- ये सभी कारण हैं जो लोगों को सुबह देर से उठने की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आदत के कारण आपकी सेहत को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं? आइए जानते हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो आपको देर से उठने में मजबूर करती हैं (Waking Up Late in the Morning)....