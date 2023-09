World Physiotherapy Day 2023: विश्व फिजियोथेरेपी दिवस क्यों, जानें महत्व, उपचार और थीम

वर्ल्‍ड फिजिकल थेरेपी डे 2023 थीम - Theme of World Physical Therapy Day 2023

हर साल इसकी अलग ही थीम रहती है। वर्ष 2023 में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस या विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का विषय 'गठिया' (Arthritis) तय किया है। जिसमें रुमेटीइड गठिया और अक्षीय स्पोंडिलर्थराइटिस ये जो 2 प्रकार के सूजन संबंधी गठिया हैं, (Rheumatoid arthritis and axial spondylarthritis are two types of inflammatory arthritis that will be highlighted on this day) जिस पर इस दिन प्रकाश डाला जाएगा। बता दें कि पिछले वर्ष के विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस का विषय 'ऑस्टियोआर्थराइटिस' (osteoarthritis) था।