Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Diwali 2025: लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, इन सुंदर शुभकामनाओं को भेजकर अपनों को कहें शुभ दीपावली

Advertiesment
हमें फॉलो करें happy diwali wishes in hindi

WD Feature Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (14:24 IST)
Diwali wishes in hindi: दीपावली, भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 20 अक्टूबर, 2025 को पड़ रही है। इस पावन अवसर पर, मां लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि आए। चारों ओर दीपों की रोशनी से अंधकार दूर होता है। इस दिन को और खास बनाने के लिए यहां हम चुनिंदा सन्देश दे रहे हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद के संदेश चुन कर आपने संबंधियों, मित्रों और परिचितों को शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं।

1. दीप जलते और जगमगाते रहें,
हम आपको और आप हमें याद आते रहें,
जब तक जिंदगी है, दुआ है हमारी,
आप यूं ही दीपों की तरह जगमगाते रहें।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
2. दीयों की रोशनी से जगमग हो हर आंगन,
सबके दिलों में हो खुशियों का चमन,
पूरें हो सभी सपने और मिले नयी मंजिलें,
ऐसी हो आपकी दिवाली, सबका हो जीवन रंगीन।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
3. सुख, शांति और समृद्धि का हो ऐसा साथ,
दीयों की रौशनी से चमके आपकी हर रात,
हर दिन खुशियों का हो नया आगाज
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
4. मंगलमय हो आपकी दीपावली का त्योहार,
हर तरफ हो खुशियों का हर्षोल्लास,
दीयों की रौशनी से हो रोशन आपका जीवन,
और आपके हर कदम में हो सफलता का प्रकाश।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
5. समृद्धि और सफलता का हो आपके जीवन में संगम,
हर दिन हो आपका खुशियों से भरा,
दीयों की रौशनी से हो रोशन आपका हर कदम,
ऐसी हो आपकी दिवाली, हर दिन हो खास।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
6. दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार,
पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार ,
मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
7. लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,
जीवन में आएं खुशियां अपार,
शुभकामना करो हमारी ये स्वीकार।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
8. दीये की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए,
दुआ है की जो चाहो आप वो खुशी मंजूर हो जाए।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
9. सोने और चांदी की बरसात निराली हो,
घर का कोई कोना दौलत से न खाली हो,
सेहत भी रहे अच्छी आपके चेहरे पर लाली हो,
हंसते रहें आप और आसपास खुशहाली ही खुशहाली हो।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
10. दिवाली आए तो दीप जलाएं,
धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,
जली फुलझड़िया सबको भाए
आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
11. दीप जलते-जगमगाते रहें,
हम आपको और आप हमें याद आते रहें,
जब तक जिंदगी है ये दुआ है हमारी कि,
आप हमेशा मुस्कुराते रहें।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
12. पूजा की थाली, रसोई में पकवान,
आंगन में दिया, खुशियां हो हजार,
हाथों में फुलझड़ियां, रोशन हो जहान,
अच्‍छे से मनाइये, दीवाली का त्योहार
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
13. नव दीप जले, नव फूल खिले, नित नई बहार मिले,
दीपावली के पावन पर्व पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
14. दीपक की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो
पटाखों की गूंज से आसमान रोशन हो
ऐसे झूम के आए यह दिवाली
हर तरफ खुशियों का माहौल आपका हो।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
15. सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाएं
दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं
खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं
दीपावली पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
16. दीपों का ये पावन त्योहार,
आपके लिए लाये खुशियां हजार,
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
17. रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए
लेकर साथ सीता जी को राम जी हैं आए
हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो
आओ हर द्वार, हर गली, हर मोड़ पर हम दीप जलाएं
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
18. प्रतिदिन बढ़ता जाए आपका कारोबार
परिवार से बना रहे स्नेह और प्यार
होती रहे सदा अपार धन की बौछार
ऐसा हो आपका दिवाली का त्यौहार
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
19. दिवाली त्योहार दीप का, मिलकर दीप जलायेंगे।
सजा रंगोली से आंगन को, सबका मन हर्षायेंगे।
बम-पटाखे भी फोड़ेंगे, खूब मिठाई खायेंगे।
दिवाली त्योहार मिलन का, घर-घर मिलने जाएंगे।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
20. लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,
जीवन में आएं खुशियां अपार,
शुभकामना करो हमारी ये स्वीकार।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
***
ALSO READ: Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खे

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Diwali numerology secrets: अंक शास्त्र का रहस्य, दिवाली पर धन को आकर्षित करने वाले अचूक नुस्खे

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels