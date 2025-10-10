Diwali 2025: दिवाली की रात क्या नहीं करना चाहिए और क्या करें, पढ़ें 18 काम की बातें

Diwali 2025 celebration guide: दिवाली, जो कि 'रोशनी का त्योहार' है, हर साल पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली 2025 का पर्व 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को मनाया जाएगा। यह रात धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होती है। माना जाता है कि इस रात किए गए कर्मों का सीधा असर घर की समृद्धि और शांति पर पड़ता है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं कि दिवाली की रात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके।

दिवाली की रात क्या करें (शुभ कार्य)- What to do on Diwali night दिवाली पर घर की साज-सज्जा और प्रकाश की पूरी व्यवस्था रखनी चाहिये। दीपावली की रात शुद्धिकरण के पश्चात लक्ष्मी पूजन और मंत्र जाप करें। इस दिन अपने व्यवहार में सकारात्मकता रखें, क्रोध न करें। सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी के आगमन के लिए निम्न कार्य करने चाहिए:

1. शुद्धिकरण: दिवाली की रात घर और पूजा स्थल को गंगाजल से छिड़क कर पवित्र करें।

2. शुभ मुहूर्त में पूजा: लक्ष्मी-गणेश पूजन प्रदोष काल (सूर्यास्त के बाद) के शुभ मुहूर्त में ही करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त देवी महालक्ष्मी का पूजन करने से घर में स्थिर लक्ष्मी बनी रहती है।

3. अखंड दीपक: पूजा के दौरान घी का एक अखंड दीपक जलाएं और उसे रात भर जलता रहने दें।

4. तिजोरी की पूजा: अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान की पूजा अवश्य करें। लाल कपड़े में कमलगट्टे, सफेद कौड़ियां और पीली सरसों रखकर पोटली बनाकर तिजोरी में रखें।

5. मंत्र जाप: लक्ष्मी पूजा के समय 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

6. दीप जलाना: घर के हर कोने, मुख्य द्वार, खिड़कियों और आंगन में दीपक अवश्य जलाएं। विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास और जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं, वहाँ दीपक रखें।

7. तोरण/रंगोली: मुख्य द्वार को आम या अशोक के पत्तों के तोरण और सुंदर रंगोली से सजाएं। माना जाता है कि लक्ष्मी जी इन जगहों से घर में प्रवेश करती हैं।

8. दान-पुण्य: इस रात भिखारी या भिक्षु को अपने द्वार से खाली हाथ न लौटाएं। गरीबों को कपड़े, जूते-चप्पल या भोजन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

दिवाली की रात क्या नहीं करना चाहिए (अशुभ कार्य): What not to do on Diwali night

ये वे कार्य हैं जिन्हें दिवाली की रात करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है:

1. तामसिक भोजन: दिवाली की रात लहसुन, प्याज, मांस या किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है।

2. शराब/नशा: किसी भी तरह के नशीले पदार्थों जैसे शराब, भांग, अफीम, चरस, सिगरेट, आदि का सेवन न करें। ज्योतिष के अनुसार, ऐसा करने से चंद्रमा और गुरु ग्रह कमजोर होते हैं और घर की शांति भंग होती है।

3. लड़ाई-झगड़ा: घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखें। जिस घर में झगड़ा, कलह या नकारात्मकता होती है, मां लक्ष्मी वहां कभी वास नहीं करती हैं।

4. अपशब्द: किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग न करें। 5. अंधेरा: घर के किसी भी कोने को अंधेरे में न छोड़ें। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी अंधेरे वाले स्थानों से दूर रहती हैं।

6. झाड़ू का अपमान: दिवाली की रात झाड़ू को बाहर फेंकना या उसे गलत जगह पर रखना अशुभ होता है, क्योंकि यह लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है।

7. टूटा सामान: घर में टूटा-फूटा, खराब या अनुपयोगी सामान न रखें। सफाई के दौरान ऐसी चीजों को बाहर निकाल दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं।

8. कर्ज लेन-देन: दिवाली के दिन किसी से भी उधार लेने या देने से बचें। ज्योतिष के अनुसार, इससे साल भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

9. आलस्य: लक्ष्मी पूजन के समय आलस्य या नींद में न रहें, यह देवी लक्ष्मी का अनादर माना जाता है।