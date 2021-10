दशहरे पर बन रहे हैं ये संयोग और किस मुहूर्त में होगी शस्त्र पूजा जानिए

सर्वार्थसिद्धि योग : अकटूबर 06:27 AM To 09:16 AM तक।

ग्रह गोचर : इस दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र रहेगा। इस दिन मकर राशि में तीन ग्रहों की युति बनेगी। गुरु, शनि और चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा।