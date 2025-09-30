Navratri

Dussehra ke upay: यह रुपए 100 की चीज दशहरे पर घर लाएं, खुलेंगे किस्मत के ताले

हमें फॉलो करें लाल चंदन

WD Feature Desk

, मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (13:21 IST)
Dussehra par karen ye upay: हिंदू धर्म में दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, एक महान पर्व है जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दशहरे के दिन शमी पूजा, अपराजिता पूजा और रावण दहन देखना परंपरा का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन मात्र रुपए 100 में एक वस्तु घर लाकर आप अपनी किस्मत के ताले खोल सकते हैं?
 
लाल चंदन के उपाय: जी हां, वह वस्तु है लाल चंदन (रक्त चंदन)। लाल चंदन वैसे तो बहुत महंगा मिलता है लेकिन आप लाल चंदन की छोटी की लकड़ी पूजा सामग्री वाले के यहां से खरीद कर ला सकते हैं। यह करीब 100 रुपए तक की मिल जाएगी। यह अत्यंत शक्तिशाली वस्तु है जो धन-समृद्धि के द्वार खोल सकती है। आइए, जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक महत्व, उपयोग और लाभ।
 
कैसे बनाएं सुखा चंदन पाउडर: इस चंदन की लड़की को पत्थर की एक सिलाबट्टी पर थोड़ा पानी डालकर घिसकर चंदन का लेप बना लें। इस लेप को यदि सुखा लेंगे तो यह पाउडर बन जाएगा। 
 
लाल चंदन का धार्मिक रहस्य: भाग्य वृद्धि का अमोघ साधन:
1. वैदिक ग्रंथों और पुराणों में चंदन को शिव और विष्णु का प्रिय माना गया है। पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि चंदन की सुगंध मन को शांत करती है और ईश्वर से जोड़ती है। विशेष रूप से लाल चंदन को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त माना जाता है।
 
2. आज के युग में, जब जीवन की भागदौड़ में तनाव बढ़ रहा है, लाल चंदन मात्र आसानी से मिल जाता है। इसे घर में रखने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। लाल चंदन से आपकी किस्मत के ताले खुल सकते हैं, बशर्ते आपके मन में भक्ति और विश्वास हो। इस विजयादशमी पर यह सरल उपाय जरूर अपनाएं।
दशहरे पर लाल चंदन घर लाने की सरल विधि:
1. शुद्धिकरण: दशहरे की सुबह सूर्योदय से पहले उठें। नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर निम्नलिखित विधि से पूजा करें।
 
2. खरीदारी: नजदीकी मंदिर या पूजा सामग्री की दुकान से शुद्ध लाल चंदन खरीदें। सुनिश्चित करें कि यह प्राकृतिक हो।
 
3. पूजन सामग्री: एक थाली में लाल चंदन के अलावा रोली, फूल, अगरबत्ती, दीपक और एक छोटा कलश रखें।
 
4. पूजा: घर के पूजा स्थल पर लाल चंदन का लेप बनाकर माता दुर्गा या भगवान राम की मूर्ति पर तिलक लगाएं। 
5. तिलक: माता को तिलक लगाने के बाद फिर स्वयं और परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर तिलक लगाएं। 
 
6. स्थान: पूजा के बाद लाल चंदन को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या पूजा घर में रखें।
 
लाल चंदन के चमत्कारी लाभ:-
1. धन प्राप्ति: माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है।
2. रोग निवारण: चंदन की शीतलता से तन-मन स्वस्थ रहता है।
3. विजय का वरदान: दशहरे की ऊर्जा के साथ चंदन शत्रु बाधाओं का नाश करता है।
4. पारिवारिक सुख: यह घर में शांति बनाए रखता है और कलह को दूर करता है।
5. पाप नाशक: चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है।
6. ज्ञानतंतु: आयुर्वेद के अनुसार चंदन तिलक लागने से ताजगी और ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता बढ़ाती है।

