रावण से मिली सीख: रावण ने लक्ष्मण को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थीं जो आज भी प्रासंगिक हैं

रावण ने अंतिम समय में लक्ष्मण को जो शिक्षाएं दी थीं, वे केवल राजनीति या युद्धनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के गहरे व्यावहारिक और प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित थीं। ये शिक्षाएं आज के आधुनिक जीवन और व्यापारिक जगत में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।

जब राम-रावण युद्ध के अंतिम चरण में, तब रावण बाणों से घायल होकर मृत्युशैया पर पड़ा था, तब श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि, 'ज्ञान पाने के लिए शत्रु से भी सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए।' श्रीराम के कहने पर लक्ष्मण ने रावण के पास जाकर उनसे शिक्षा लेने को कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को कुछ ऐसी जीवन उपयोगी शिक्षाएं दीं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। रावण द्वारा लक्ष्मण को दी गई तीन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस प्रकार हैं: