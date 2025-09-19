Dussehra 2025 Date: विजयादशी दशहरा कब है?

विजयादशमी का पर्व नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों में शमी वृक्ष की पूजा करते हैं, और शस्त्रों की पूजा करने की भी परंपरा है। यह त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों को दर्शाता है।
आइए जानते हैं यहां कब है दशहरा 2025?
विजयादशमी गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को, जानें दशहरे के मुहूर्त: Dussehra date n muhurat 2025
आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रारम्भ- 01 अक्टूबर 2025 को 07:01 पी एम बजे से,
दशमी तिथि समाप्त- 02 अक्टूबर 2025 को 07:10 पी एम बजे तक।
श्रवण नक्षत्र प्रारम्भ- 02 अक्टूबर 2025 को 09:13 ए एम बजे से
श्रवण नक्षत्र की समाप्ति- 03 अक्टूबर 2025 को 09:34 ए एम पर।
अपराह्न पूजा समय: दोपहर 1:21 बजे से 3:44 बजे तक
अवधि - 02 घण्टे 22 मिनट्स
विजय मुहूर्त: दोपहर 2:09 बजे से 2:56 बजे तक
अवधि - 00 घण्टे 47 मिनट्स
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।