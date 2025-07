ढहते पुल, उधड़ी सड़कें और विकास के खोखले दावे, मानसून में भरोसे के अलावा ढहती जिंदगियां

The truth of development in India: भारत में हर साल बड़े-बड़े विकास कार्यों के दावे किए जाते हैं, लेकिन हर मानसून में ढहते पुल, उधड़ी सड़कें और खराब डिजाइन से बने ढांचे सरकारों की लापरवाही, अधिकारियों की गैर जवाबदेही और व्यापक भ्रष्टाचार की पोल खोल देते हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में बारिश के दौरान सड़कों और पुलों के ध्वस्त होने की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। ये घटनाएं न केवल निर्माण की खामियों को उजागर करती हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल उठाती हैं।