Apra Ekadshi 2023 : अपरा एकादशी का व्रत कैसे करें

अपरा एकादशी का व्रत कैसे करें | How to fast on Apara Ekadashi?

एकादशी तिथि के प्रारंभ होने से पूर्व ही दशमी से व्रत का प्रारंभ हो जाता है।

सुबह उठकर स्‍नान करने के बाद साफ वस्‍त्र पहनें और एकादशी व्रत का संकल्‍प करें।

तत्पश्चात पूजन से पहले घर के मंदिर में एक वेदी बनाए उस पर सात तरह के धान यानी उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें।

उस वेदी पर कलश की स्‍थापना करें, उस पर आम के या अशोक वृक्ष के 5 पत्ते लगाएं।

अब भगवान विष्‍णु की मूर्ति या तस्‍वीर रखें और भगवान विष्‍णु को पीले पुष्प, ऋतु फल और तुलसी दल चढ़ाएं।

फिर धूप-दीप से आरती करें।

शाम को भगवान विष्‍णु की आरती करके फलाहार ग्रहण करें।

रात्रि के समय भजन-कीर्तन करते हुए जागरण करें।

अगले दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं और इच्छानुसार दान-दक्षिणा देकर तत्पश्चात व्रत का पारण करें।