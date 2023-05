अपरा एकादशी का क्या महत्व है?

अपरा एकादशी का क्या है महत्व और क्यों है ये महत्वपूर्ण : What is the importance of Apara Ekadashi?

एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है। इस एकादशी का विधिवत व्रत रखने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार पुण्य और खुशियों की प्राप्ति होती है। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम यानि भगवान विष्णु की तुलसी, चंदन, कपूर व गंगाजल से पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे समस्त पापों से मुक्ति पाता है।