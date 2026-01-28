जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिए

Significance of Jaya n Vijaya Ekadashi: हिंदू धर्म में एकादशी व्रतों का विशेष महत्व है, और माघ-फाल्गुन मास के दौरान आने वाली जया और विजया एकादशी श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत फलदायी मानी जाती हैं। जया एकादशी जहाँ मनुष्य को अनजाने में हुए पापों और 'पिशाच योनि' जैसी दुर्गति से मुक्ति दिलाकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं विजया एकादशी अपने नाम के अनुरूप जीवन की कठिन परिस्थितियों, शत्रुओं और बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है।