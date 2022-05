22 मई को जैव विविधता दिवस : जानिए क्या होती है जैव विविधता?

क्या है जैव विविधता दिवस की 2022 की थीम?

संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाए जाने वाले सभी दिवसों के लिए एक विशेष थीम होती है। विविधताओं के संरक्षण के लिए और इस समस्या से सभी को जागरूक करने के लिए वर्ष 2022 की थीम है 'हम समाधान का हिस्सा है' (we are the part of solution)