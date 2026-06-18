Fathers Day 2026: फादर्स डे कब है? जानें तारीख, इतिहास और महत्व

History of Fathers Day: हर साल पिताओं के प्रति सम्मान, प्यार और उनके मूक बलिदानों को याद करने के लिए फादर्स डे मनाया जाता है। चूंकि यह दिन किसी तय तारीख को नहीं, बल्कि जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, इसलिए हर साल इसकी तारीख बदल जाती है।

आइए जानते हैं कि इस साल यह खास दिन कब है और इसके पीछे का गौरवशाली इतिहास और महत्व क्या है:

फादर्स डे 2026 की तारीख इस साल, यानी 2026 में फादर्स डे 21 जून, रविवार को मनाया जाएगा।

संयोग से, इस साल 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन भी है। भारत, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और दुनिया के अधिकांश देशों में इसी दिन पिताओं को सम्मानित किया जाएगा।

फादर्स डे का इतिहास फादर्स डे को आधिकारिक रूप से मनाने की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। इसे शुरू करने का श्रेय सोलोमन स्मार्ट डोड (Sonora Smart Dodd) नाम की एक महिला को जाता है।

एक बेटी का संकल्प: सोनोरा की मां का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। उनके पिता 'विलियम स्मार्ट', जो अमेरिकी गृहयुद्ध (Civil War) के सैनिक थे, उन्होंने अकेले ही सोनोरा और उनके 5 भाई-बहनों को पाला-पोसा।

मदर्स डे से मिली प्रेरणा: जब 1909 में सोनोरा ने चर्च में 'मदर्स डे' के बारे में सुना, तो उन्हें महसूस हुआ कि पिताओं के बलिदान को भी सराहा जाना चाहिए। वह अपने पिता के जन्मदिन (5 जून) को फादर्स डे के रूप में मनाना चाहती थीं।

पहला आयोजन: पादरियों को अपनी तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए था, इसलिए इस दिन को आगे बढ़ाकर जून का तीसरा रविवार तय किया गया। पहली बार 19 जून 1910 को आधिकारिक रूप से फादर्स डे मनाया गया।

आधिकारिक मान्यता: साल 1966 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे घोषित करने के आदेश पर दस्तखत किए। इसके बाद 1972 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसे स्थायी राष्ट्रीय अवकाश के रूप में तब्दील कर दिया।

फादर्स डे का महत्व एक परिवार में पिता की भूमिका उस मजबूत छत की तरह होती है जो खुद हर तरह की धूप और बरसात झेलती है, लेकिन अंदर रहने वालों को हमेशा महफूज़ रखती है।

खामोश प्यार को पहचानना: माताएं अक्सर अपना प्यार जता देती हैं, लेकिन पिता का प्यार अनुशासन, कड़े फैसलों और दिन-रात की मेहनत के पीछे छिपा होता है। यह दिन उनके उसी 'साइलेंट लव' को सेलिब्रेट करने का है।





अक्सर बच्चे पिता से खुलकर बात करने में झिझकते हैं। यह दिन बच्चों को अपने पिता के करीब आने, उनके साथ वक्त बिताने और उनके प्रति कृतज्ञता (Gratitude) व्यक्त करने का एक खूबसूरत जरिया बनता है। पिता केवल परिवार के पालक नहीं होते, बल्कि बच्चों के पहले गुरु और रोल मॉडल होते हैं। इस दिन हम उनके दिखाए हुए सही रास्तों और जीवन के सबकों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।





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