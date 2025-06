Heart touching पापा पर कविता हिंदी में

fathers day poem in hindi: हमारी जिंदगी में मां के प्यार को जितना मुखर रूप से पहचाना जाता है, वहीं पिता का प्यार अक्सर खामोश रहकर भी हमारी पूरी दुनिया को संवारता है। पापा का रिश्ता कुछ ऐसा होता है, वो कभी खुलकर भावनाएं नहीं जताते, पर हर परेशानी को चुपचाप सहकर हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। Father's Day या किसी भी आम दिन, जब हम पापा को याद करते हैं, तो शब्द कम पड़ जाते हैं। इसीलिए आज हम लाए हैं एक दिल को छू लेने वाली कविता (heart touching poem on father in Hindi) जो हर बेटे-बेटी के जज्बात को बयां करती है।