लियोनेल मेस्सी की 85 फुट ऊंची प्रतिमा को देख दंग रह गए अर्जेंटीना के फैंस (Video)

फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी के 39वें जन्मदिन पर उनकी 85 फुट ऊंची नई प्रतिमा को स्थापित किया गया। यह दुनिया में मेसी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को नेउकेन प्रांत के कुट्राल को में मुख्य मार्ग के पास स्थापित किया गया है, ताकि सड़क से गुजरने वाले लोग इसे आसानी से देख सकें।







Lionel Messi has been honoured with two new monuments in Argentina, with a mural near Buenos Aires and a statue in Patagonia pic.twitter.com/6XfQ96HH7q — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 23, 2026 अर्जेंटीना के सबसे सफल फुटबॉलर्स में से एक



इस मूर्ति को स्थानीय मूर्तिकार एल्डो बेरोइसा ने बनाया गया है। इस प्रतिमा में मेसी को अर्जेंटीना की जर्सी पहने हुए और फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी को थामे हुए घुटनों के बल बैठे हुए दिखाया गया है।इस मूर्ति को बनाने में 18 महीने का समय लगा है और इसे तैयार करने में 70 हजार किलो स्टील तथा लोहे का इस्तेमाल किया गया है।

मेसी फीफा वर्ल्ड कप के मंच पर 28 मैचों में 17 गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज (24 मैचों में 16 गोल) को पीछे छोड़ा है।इसके बाद ब्राजील के रोनाल्डो नजारियो है जिन्होंने 15 गोल किए हैं। जर्मनी के गर्ड मुलर ने 14 गोल किए हैं और फ्रांस के काइलिन एमबाप्पे ने 14 गोल किए हैं।





मेसी से पहले, गैब्रिएल बतिस्तुता (12 मैचों में 10 गोल) फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। डिएगो माराडोना (21 मैच) और उरुग्वे 1930 के गोल्डन बूट विजेता गुइलेर्मो स्टैबिले (चार मैच) ने आठ-आठ गोल किए हैं।





लियोनेल मेसी ने अपने करियर में 201 इंटरनेशनल मैचों में 121 गोल किए हैं, जिससे वे अर्जेंटीना के लिए अब तक के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में भी मेसी दूसरे नंबर पर हैं, उनसे आगे सिर्फ उनके प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं।



