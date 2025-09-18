Meta रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस में नया क्या, मार्क जुकरबर्ग ने किया पेश, हाथ के जेस्चर से वीडियो और टेक्स्ट ऑपरेट, जानिए Prize

बेहतरीन बैटरी लाइफ

सबसे बड़ा सुधार बैटरी लाइफ के मामले में है। कंपनी का कहना है कि जनरेशन 2 के साथ, एक पूरी तरह से चार्ज किया गया डिवाइस औसत इस्तेमाल पर 8 घंटे तक चल सकता है। यह अपने पूर्ववर्ती की दावा की गई बैटरी लाइफ से लगभग दोगुना है। रे-बैन मेटा ग्लास (जनरेशन 2) में बेहतर बैटरी लाइफ है। रे-बैन मेटा ग्लास (जनरेशन 2) की एक पूरी तरह से चार्ज की गई जोड़ी सामान्य इस्तेमाल पर आठ घंटे तक चल सकती है। यह रे-बैन मेटा (जनरेशन 1) की बैटरी लाइफ से लगभग दोगुना है, जो उन्हें सुबह से रात तक संगीत समारोहों या आपके बाहरी रोमांच के लिए एकदम सही बनाता है। मेटा ने यह भी दावा किया है कि चार्जिंग केस 20 मिनट में चश्मे को शून्य से 50 प्रतिशत तक चार्ज कर सकता है। इसके अलावा, यह केस 48 घंटे की अतिरिक्त चार्जिंग भी देता है। Edited by : Sudhir Sharma