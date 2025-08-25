ganesh chaturthi

Ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी उत्सव में 10 दिनों तक करें 10 भोग अर्पित, हर दिन की पूजा का मुहूर्त भी जानें

WD Feature Desk

, सोमवार, 25 अगस्त 2025 (15:24 IST)
Ganesh Chaturthi 2025: भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस लिए से 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होते हैं। हर दिन उन्हें विशेष भोग लगाए जाते हैं। यदि आपके यहां पर भी 10 दिनों तक के लिए गणपति बप्पा की स्थापना हुई है तो आप भी जानिए प्रत्येक दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और विशेष भोग।
 
भगवान गणपति की मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोषकाल में पूजा करते हैं। आओ जानते हैं पूरे दिन दिनों की पूजा का शुभ मुहूर्त।
 
27 अगस्त 2025, बुधवार:
1. दिन में 9 बजे से 12 बजे के के बीच।
2. शाम को 6:48 से रात 7:55 के बीच।
 
28 अगस्त 2025, गुरुवार:
1. दिन में 11:56 से 12:48 बजे के बीच।
2. शाम को 6:47 से रात 7:54 के बीच।
 
29 अगस्त 2025, शुक्रवार:
1. दिन में 11:56 से 12:47 बजे के बीच।
2. शाम को 6:46 से रात 7:53 के बीच।
 
30 अगस्त 2025, शनिवार:
1. दिन में 11:56 से 12:47 बजे के बीच।
2. शाम को 6:45 से रात 7:54 के बीच।
 
31 अगस्त 2025, रविवार:
1. दिन में 11:56 से 12:47 बजे के बीच।
2. शाम को 6:44 से रात 7:51 के बीच।
 
01 सितंबर 2025, सोमवार:
1. दिन में 11:55 से 12:46 बजे के बीच।
2. शाम को 6:43 से रात 7:50 के बीच।
 
02 सितंतबर 2025, मंगलवार:
1. दिन में 11:55 से 12:46 बजे के बीच।
2. शाम को 6:41 से रात 7:49 के बीच।
 
03 सितंबर 2025, बुधवार:
1. दिन में 9 बजे से 12 बजे के के बीच।
2. शाम को 6:40 से रात 7:48 के बीच।
 
04 सितंबर 2025, गुरवार:
1. दिन में 11:55 से 12:45 बजे के बीच।
2. शाम को 6:39 से रात 7:47 के बीच।
 
05 सिंतबर 2025, शुक्रवार:
1. दिन में 11:54 से 12:45 बजे के बीच।
2. शाम को 6:38 से रात 7:46 के बीच।
 
06 सितंबर 2025, शनिवार:
1. दिन में 11:54 से 12:44 बजे के बीच।
2. शाम को 6:37 से रात 7:45 के बीच।

