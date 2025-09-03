Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन के दौरान न करें ये गलतियां, वर्ना नहीं मिलेगा बप्पा की सेवा का फल

गणपति विसर्जन के दौरान इन नियमों का करें पालन

गणेश जी को विदा करते समय कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपकी भक्ति पूर्ण हो:

• जलाशयों को गंदा न करें: सबसे बड़ी और गंभीर गलती लोग यह करते हैं कि वे नदियों, तालाबों और समुद्रों में रासायनिक रंग और प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियों को विसर्जित कर देते हैं। इससे जल प्रदूषण होता है, जो पर्यावरण और जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। विसर्जन हमेशा मिट्टी से बनी इको-फ्रेंडली मूर्तियों का ही करना चाहिए या फिर घर पर ही बनाए गए कृत्रिम तालाब में विसर्जन करना चाहिए।

• मूर्ति खंडित न हो: विसर्जन के लिए मूर्ति को ले जाते समय विशेष ध्यान रखें कि वह खंडित न हो। खंडित मूर्ति का विसर्जन करना अशुभ माना जाता है। मूर्ति को सम्मानपूर्वक ले जाएं और धीरे-धीरे प्रवाहित करें।

• अधूरे विधि-विधान से विसर्जन: जल्दबाजी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। विसर्जन से पहले सभी पूजा-अर्चना और आरती पूरी विधि-विधान से करें। भोग लगाएं और भगवान से क्षमा-याचना करते हुए विदाई की प्रार्थना करें।

• मूर्ति को एक दम पानी में न डालें: यह भगवान का अनादर है। मूर्ति को सीधे पानी में डालने के बजाय उसे धीरे-धीरे और सम्मानपूर्वक जल में प्रवाहित करें। यह एक श्रद्धापूर्ण प्रक्रिया है।