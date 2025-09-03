Hanuman Chalisa

Ganesh Visarjan 2025 : गणेश उत्सव के अंतिम दिन कर लें ये काम, पूरे साल कोई विघ्न नहीं करेगा परेशान

हमें फॉलो करें गणेश विसर्जन पूजा विधि

WD Feature Desk

, बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (17:20 IST)
Ganesh Visarjan rules and rituals: गणेश उत्सव के 10 दिनों का उल्लास, भक्ति और समर्पण अनंत चतुर्दशी के दिन एक भावनात्मक विदाई के साथ समाप्त होता है। यह दिन केवल गणपति बप्पा को विदा करने का नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसे विशेष कार्य करने का भी शुभ अवसर है, जो पूरे साल हमारे जीवन में सुख-समृद्धि और शांति ला सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन कार्यों को करने से गणेश जी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहता है और कोई भी विघ्न हमें परेशान नहीं करता। आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन हमें कौन से काम जरूर करने चाहिए।

तिजोरी में रखें दूर्वा और हल्दी की पोटली
अनंत चतुर्दशी के दिन, गणपति बप्पा के विसर्जन से पहले, एक छोटा सा अनुष्ठान करें। थोड़ी सी दूर्वा घास और हल्दी की एक गाँठ लें। इन दोनों चीजों को एक लाल रंग के धागे या कपड़े में बाँधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में सुख-समृद्धि बनाए रखें और धन-धान्य की कमी न होने दें।

बप्पा की विदाई के बाद, इस पोटली को अपने घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान में रख दें। ऐसा माना जाता है कि यह पोटली धन और सौभाग्य को आकर्षित करती है और आपके जीवन से आर्थिक परेशानियों को दूर करती है।

गाय को खिलाएं हरा चारा
भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसे 33 करोड़ देवी-देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। गणेश जी को भी गाय बहुत प्रिय हैं। इसलिए, अनंत चतुर्दशी के शुभ दिन पर गाय को हरा चारा खिलाने से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह कार्य केवल एक साधारण सेवा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पुण्य कर्म है जो आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। ऐसा करने से गणेश जी का आशीर्वाद सदैव आपके सिर पर बना रहता है।

हरे रंग की चीजों का दान
गणेश उत्सव के अंतिम दिन बुध ग्रह को मजबूत करने का एक खास मौका होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध ग्रह हमारी बुद्धि, व्यवसाय और करियर का कारक होता है। अगर आप अपने करियर या व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो अनंत चतुर्दशी पर कुछ खास चीजें दान करें। आप बप्पा को हरे रंग की चीजें जैसे हरे पान के पत्ते, मौसमी या हरे रंग की कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद, इन चीजों का दान गरीबों या जरूरतमंदों को करें। यह उपाय आपके बुध ग्रह को मजबूत करेगा, जिससे आपके व्यापार और करियर में तरक्की के योग बनेंगे और आपको अपने काम में सफलता मिलेगी।
 
अनंत चतुर्दशी का दिन गणेश जी को विदा करने का एक अवसर है, लेकिन साथ ही यह हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का भी मौका देता है। इन सरल और पवित्र कार्यों को करने से हम न केवल अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुख-समृद्धि और शांति से भरते हैं। बप्पा की विदाई करते समय, यह विश्वास रखें कि वे अगले साल फिर से आपके घर आएंगे और आपके सभी विघ्नों को दूर करेंगे।
ALSO READ: Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन के दौरान न करें ये गलतियां, वर्ना नहीं मिलेगा बप्पा की सेवा का फल
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 

