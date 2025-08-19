Hanuman Chalisa

चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीका

WD Feature Desk

मंगलवार, 19 अगस्त 2025
Ukadiche Modak: उकडीचे मोदक महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में गणेश चतुर्थी पर विशेष रूप से बनाए जाते हैं। ये श्रीगणेश जी के सबसे प्रिय भोग माने जाते हैं। उकडीचे मोदक, जिसे भाप में पकाए गए मोदक भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग माना जाता है। 'उकडीचे' का अर्थ होता है 'स्टीम किए हु', और यह मोदक पारंपरिक, सात्विक व स्वादिष्ट होते हैं। इसे सही तरीके से बनाने पर यह बहुत ही नरम और स्वादिष्ट बनता है। 
 
यहां पारंपरिक उकडीचे मोदक बनाने की पूरी विधि दी जा रही है:
 
सामग्री
पूरण/ स्टफिंग के लिए:
• 2 कप कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल
• 1.5 कप गुड़ बारीक कटा हुआ
• 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
• 1 चम्मच खसख यानी पोस्ता दाना
• 1 चम्मच घी
खोल (बाहरी परत) के लिए:
• 1 कप चावल का आटा
• 1 कप पानी
• 1/2 चम्मच घी
• चुटकी भर नमक
 
बनाने की विधि
1. पूरण (स्टफिंग) बनाना: 
• सबसे पहले, एक कड़ाही में 1 चम्मच घी गरम करें। इसमें खसखस डालकर हल्का भून लें।
• अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और बारीक कटा हुआ गुड़ डालें।
• मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार चलाते रहें जब तक कि गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए और मिश्रण एक साथ न आने लगे।
• आंच बंद कर दें और इसमें इलायची पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से मिला लें। पूरण को ठंडा होने के लिए अलग रख दें।
 
2. खोल (बाहरी परत) बनाना:
• एक पैन में पानी, घी और चुटकी भर नमक डालकर उबालें।
• पानी में उबाल आने पर, आंच को एकदम धीमा कर दें और धीरे-धीरे चावल का आटा डालते हुए लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें।
• जब सारा आटा पानी सोख ले और एक डो जैसा बन जाए, तो आंच बंद कर दें और पैन को ढक्कन से ढंककर 5 मिनट के लिए छोड़ दें।
• अब आटे को एक परात में निकालें। जब यह छूने लायक गरम हो, तो हाथों पर थोड़ा घी लगाकर इसे अच्छी तरह से गूंथ लें। आटा एकदम चिकना और मुलायम होना चाहिए।
 
3. मोदक बनाना और भाप में पकाना:
• गूंथे हुए चावल के आटे से एक छोटी लोई लें और उसे अपनी उंगलियों की मदद से कटोरी का आकार दें। ध्यान रखें कि किनारे पतले होने चाहिए।
• कटोरी के अंदर 1 चम्मच तैयार पूरण यानी स्टफिंग सामग्री भरें। अब मोदक को सुंदर आकार देने के लिए, कटोरी के किनारों पर धीरे-धीरे चुन्नट बनाते जाएं।
• सारी चुन्नटों को ऊपर की ओर इकट्ठा करके बंद कर दें और मोदक का नुकीला आकार दें। आप चाहेतो मोदक बनाने वाले सांचे का भी उपयोग कर सकते हैं।
• अब एक स्टीमर में पानी गरम करें और उसकी जाली पर थोड़ा घी लगा दें।
• तैयार मोदकों को जाली पर रखें और उन्हें 10-12 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भाप में पकाएं। मोदक पकने के बाद चमकदार और थोड़े पारदर्शी दिखने लगेंगे।
 
लीजिए आपके स्वादिष्ट और नरम उकडीचे मोदक भोग लगाने के लिए तैयार हैं। इन्हें घी के साथ गरमागरम प्लेट में सजाए और ठंडे होने गणपति बप्पा को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद पाएं।ALSO READ: श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति से
 

