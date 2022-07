11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस , जानिए इस वर्ष की थीम

क्या है इस बार की थीम

यूनाइटेड नेशंस अपने हर दिवस को प्रतिवर्ष एक थीम के साथ मनाता है। 2022 की थीम है “A world of 8 billion: Towards a resilient future for all – Harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all", "आठ अरब लोगों का एक विश्व : सभी के एक लचीले भविष्य की ओर - अवसरों का दोहन और सभी के लिए बराबर अधिकार और विकल्पों को सुनिश्चित करना "