अप्रैल फूल डे 2025 से जुड़े 20 अनोखे और मजेदार फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे

Why we celebrate April fool day on 1st April: अप्रैल फूल डे हर साल 1 अप्रैल को दुनिया भर में हंसी-मजाक और शरारतों के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग एक-दूसरे को मजाक में बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और बिना किसी बुरी भावना के हंसी-मजाक का आनंद उठाते हैं। यह दिन खासतौर पर दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के बीच मनोरंजन का जरिया बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अप्रैल फूल डे के पीछे एक दिलचस्प इतिहास छिपा है? आइए जानते हैं इस दिन से जुड़े 20 दिलचस्प और अनसुने तथ्य, जो आपको जरूर हैरान कर देंगे!