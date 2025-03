राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025: जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 की थीम : राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 की थीम इस बार 'विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण' (Security and welfare are important for developed India) तय की गई है। इस थीम का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास में सुरक्षा को शामिल करने के महत्व पर बल देना है तथा देश के सिक्योरिटी विभाग एवं उन सभी योद्धाओं को जाता है, जो देश को सुरक्षा देते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की सांस ले रहे हैं और उन सैनिकों के कारण ही देश में अमन, चैन और शांति हमेशा बनी रहती है। अत: इस दिन देश के सुरक्षाबलों का अभिवादन तथा उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए।