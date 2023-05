International Day of Families 2023: क्या है इतिहास? जानिए 2023 थीम

International Day of Families 2023

International Day of Families 2023 : किसी ने सच ही कहा है कि "मिटटी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है।" परिवार हमारे जीवन के लिए बहुत ख़ास होता है फिर चाहे आप अपने बहन-भाई से एक चॉकलेट के लिए कितना ही लड़ लें पर अकेला महसूस करने पर आप अपने परिवार के पास ही जाते हैं। बहार की दुनिया में कदम रखने के बाद आपको अपने परिवार की कीमत कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है क्योंकि आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले सिर्फ आपके परिवार के सदस्य हैं। साथ ही आप अपने दोस्तों को कितना ही हॉमीज(homies) का क्रेडिट दे लें पर आपके परिवार की जगह कोई बदल नहीं सकता। परिवार के इन्हीं महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र(united nation) द्वारा हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ़ फैमिलीज़ मनाया जाता है तो चलिए जानते हैं इस दिवस से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में.....

कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ़ फैमिलीज़? | When International Day of Families is Celebrated?

हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ़ फैमिलीज़ 15 मई को मनाया जाता है और इस साल ये दिवस सोमवार को मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन(united nation) और यूनिवर्सल पीस फेडरेशन(universal peace federation) द्वारा इस दिवस को हर साल मनाया जाता है। साथ ही इस दिवस पर कई देशों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।



क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ़ फैमिलीज़ का इतिहास? | What is International Day of Families History?

1993 में यूनाइटेड नेशन द्वारा इस दिवस के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था ताकि लोगों का लिवइन स्टैंडर्ड(living standard) बेहतर हो और साथ ही परिवार की सोशल प्रोग्रेस भी हो सके। 1994 में यूनाइटेड नेशन द्वारा इस दिवस को आधिकारिक रूप से घोसित कर दिया गया ताकि बदलते वक़्त के साथ परिवार के महत्व को कायम रखा जा सके।



क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ़ फैमिलीज़ 2023 की थीम? | What is International Day of Families Theme?

इस साल की थीम "परिवार और जनसांख्यिकीय परिवर्तन" (Families and Demographic Changes) निर्धारित की गई है। इस थीम के अनुसार बढ़ती जनसंख्या और ऐज गैप पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। साथ ही परिवार की ज़रूरत के अनुसार कई नीतियां भी बनाई जाएंगी।