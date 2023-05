International Day of Living Together in Peace क्यों मनाया जाता है?

International Day of Living Together in Peace

अगर आपसे पूछा जाए कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे तो अधिकतर लोगों का आंसर सुकून और शांति से अपनी ज़िंदगी गुज़ारना होगा। एक बड़ी फैमिली में ज़्यादा देर तक सुकून और शांति रहना थोड़ा मुश्किल है पर कई फैमिली ड्रामा होने के बाद भी हम अपने परिवार से कभी अलग नहीं होते हैं। घर का हर सदस्य अलग होता है और फैमिली में हर सदस्य के ओपिनियन को रेस्पेक्ट दी जाती है (शायद)। अगर पूरा विश्व भी एक परिवार की तरह रहे और हर व्यक्ति के ओपिनियन की रेस्पेक्ट की जाए तो इस दुनिया में किसी प्रकार का युद्ध शायद ही हो। शांति के इन महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल यूनाइटेड नेशन(United Nation) द्वारा 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ़ लिविंग टुगेदर इन पीस(International Day of Living Together in Peace) मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस दिवस से रिलेटेड पूरी जानकारी के बारे में....