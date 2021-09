अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस : कब और क्यों मनाया जाता है?

अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम 2021- इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस को 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब हम कोरोना महामारी से धीरे-धीरे बाहर आ रहे हैं, ऐसे में सभी देशों को एक होकर रचनात्मक और सामूहिक रूप से सोचना चाहिए। सभी देशों को यह सोचना चाहिए कि कैसे सभी को बेहतर तरीके से ठीक किया जाए और सभी लोगों को जीने का एक समान अवसर मिले। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 के अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम 'Recovering Better for an Equitable and Sustainable World' रखी है।