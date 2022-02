हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day) मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस दिन, 1928 में, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्‍पेक्‍ट्रोस्‍कोपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। डॉ. रमन प्रभाव की खोज को यह दिन समर्पित है। साल 1930 में सीवी रमन को उनके कार्य के लिए भौतिकी में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया था। साल 2022 की थीम है 'सतत भविष्य के लिए

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण (Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable F