National Sorry Day 2023: क्यों मनाया जाता है? Sorry quotes in hindi

national sorry day 2023

अंग्रेज़ भारत छोड़ गए पर बदले में sorry शब्द दे गए। ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा। गलती होने पर हम अक्सर अंग्रेजी शब्द sorry का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आज के समय में आपसे कोई सॉरी की जगह 'मुझे माफ़ करना' या 'मुझे श्रमा करना' बोल दे तो आप उसे 2 बार पलटकर देखेंगे। किसी व्यक्ति को इंग्लिश आए या नहीं पर उसे thankyou और sorry शब्द अच्छे से पता होता है। लोगों को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। भले ही हम सामने वाले से बोल दें पर कहीं न कहीं हमारे अंदर नाराज़गी बनी रहती है। सॉरी शब्द भले ही कितना आम हो पर इस शब्द को बोलने के लिए आपको काफी हिम्मत और मासूमियत की ज़रूरत होती है। सॉरी के महत्व कई है और इन्हीं महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल 26 मई को नेशनल सॉरी डे (national sorry day) मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि क्या है नेशनल सॉरी डे......