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world earth day: पृथ्वी दिवस पर 10 प्रभावशाली पंक्तियां क्या हैं?

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विश्व पृथ्वी दिवस का बेहतरीन फोटो
BY: वेबदुनिया फीचर टीम
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (10:01 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (09:58 IST)
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22 April Earth Day: पृथ्वी दिवस पर हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कम उपयोग, जल संरक्षण और हर तरह के प्रदूषण को रोकने के उपाय सीख सकते हैं। यदि हम आज कदम नहीं उठाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए, पृथ्वी दिवस केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और पृथ्वी के भविष्य के लिए सोचने और बदलाव करने का अवसर है।

 

यहां पृथ्वी दिवस पर 10 सरल और प्रभावशाली पंक्तियां दी गई हैं:

 
1. विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
 
2. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
 
3. पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहां जीवन संभव है, इसलिए इसकी रक्षा हमारा परम कर्तव्य है।
 
4. बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण हमारी धरती का अस्तित्व खतरे में है।
 
5. पृथ्वी दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें पेड़-पौधों की कटाई रोकनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए।
 
6. हमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे— जल, वायु और ऊर्जा का दुरुपयोग बंद कर उनका संरक्षण करना चाहिए।
 
7. 'प्लास्टिक का उपयोग न करना' पृथ्वी को स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
 
8. इस दिन स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं में पृथ्वी को बचाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
 
9. इस वर्ष पृथ्वी दिवस 2026 हमें अपनी जीवनशैली को सतत (Sustainable) बनाने की प्रेरणा देता है।
 
10. यदि हम आज अपनी धरती को सुरक्षित रखेंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा।
 

एक छोटा नारा: "धरती बचाओ, जीवन बचाओ!"

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Earth Day 2026: पृथ्वी दिवस: धरती पर से जीवन का विनाश है नजदीक, जानिए 5 खास कारण
 

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