National Science Day: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर सी.वी. रमन
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (10:41 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (10:39 IST)
National Science Day: भारत में हर साल 28 फरवरी को 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' मनाया जाता है। यह दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के गौरव और उनकी मेधा का उत्सव है। रमन प्रभाव ने विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह दिन भारतीय विज्ञान और अनुसंधान में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों की सराहना और उनके कार्यों को दुनिया के सामने लाने का अवसर है।
 
  1. क्यों मनाया जाता है, जानें ऐतिहासिक कारण?
  2. इस दिन की शुरुआत कैसे हुई?
  3. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के उद्देश्य
  4. रमन प्रभाव (Raman Effect) क्या है?
 

आइए जानते हैं इसे मनाने के पीछे का मुख्य कारण और इतिहास:

 

1. क्यों मनाया जाता है, जानें ऐतिहासिक कारण?

28 फरवरी 1928 को महान भारतीय भौतिक विज्ञानी (Physicist) सर सी.वी. रमन ने 'रमन प्रभाव' (Raman Effect) की खोज की घोषणा की थी। उनकी इस युगांतरकारी खोज ने दुनिया को बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या तरल से गुजरती है, तो उसके रंग (वेवलेंथ) में बदलाव आता है। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे।
 

2. इस दिन की शुरुआत कैसे हुई?

सन् 1986 में 'नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन' (NCSTC) ने भारत सरकार से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित करने का अनुरोध किया और पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सन् 1987 में आधिकारिक तौर पर मनाया गया।
 

3. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के उद्देश्य

इस दिन को मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं: आम लोगों और विशेषकर विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में लोगों को यह समझाना कि विज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे आसान और बेहतर बनाता है। साथ ही नई खोजों को प्रदर्शित करना और वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना तथा उनका सम्मान करना है।
 

रमन प्रभाव (Raman Effect) क्या है?

सरल भाषा में समझें तो जब प्रकाश किसी तरल पदार्थ से टकराता है, तो उसका कुछ हिस्सा बिखर (Scatter) जाता है। सर सी.वी. रमन ने सिद्ध किया कि इस बिखरे हुए प्रकाश का रंग मूल प्रकाश से अलग होता है। इसी खोज ने यह भी समझाया कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है।
 
Theme: हर साल भारत सरकार इस दिन के लिए एक विशेष 'थीम' निर्धारित करती है, जो देश की वैज्ञानिक प्राथमिकताओं को दर्शाती है।
 
