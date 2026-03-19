गुजरात की हर विधानसभा को मिलेगी नई ST बस, CM भूपेंद्र पटेल ने 182 बसों को दिखाई हरी झंडी

गुजरात एसटी निगम का विस्तार और कार्यक्षमता

गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) वर्तमान में राज्य भर में परिवहन का मुख्य माध्यम है। गुजरात में प्रतिदिन 8 हजार से अधिक एसटी बसें सड़कों पर दौड़ती हैं, जो लगभग 33 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 27 लाख यात्री सुरक्षित और समय पर यात्रा करते हैं। हाल ही में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी एसटी बस में यात्रा कर निगम की सेवाओं की सराहना की थी।

इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि नई बसों के लोकार्पण के बाद यात्रियों के बजाय राज्य के मंत्रियों और विधायकों ने खुद इन बसों में सफर किया। गांधीनगर के स्वर्णिम संकुल से निकली इन बसों में बैठकर सभी जन प्रतिनिधि अपने आधिकारिक निवास स्थान तक पहुंचे। इस प्रयोग के माध्यम से सरकार के मंत्रियों ने सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) के उपयोग को बढ़ावा देने और उसे प्रोत्साहित करने का एक मजबूत सामाजिक संदेश दिया है।