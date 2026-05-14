गुजरात के राज्यपाल का प्रेरणादायी निर्णय, ईंधन बचाने के लिए अहमदाबाद से कुरुक्षेत्र तक ट्रेन में किया सफर

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आर्थिक आत्मरक्षा' के आह्वान को स्वीकार करते हुए एक प्रेरणादायी पहल की है। ईंधन बचाने और राष्ट्रहित में योगदान देने के उद्देश्य से उन्होंने महंगे हेलीकॉप्टर या विमान का त्याग कर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत उन्होंने हाल ही में अहमदाबाद से कुरुक्षेत्र तक की यात्रा ट्रेन के माध्यम से पूरी की।

रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल की सादगी देख यात्री हुए चकित राज्यपाल आचार्य देवव्रत और लेडी गवर्नर श्रीमती दर्शना देवी साबरमती रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय से पहले पहुंच गए थे। राज्य के प्रथम नागरिक को बिना किसी विशेष तामझाम के एक सामान्य यात्री की तरह रेलवे स्टेशन पर देखकर वहां मौजूद अन्य यात्री आश्चर्यचकित रह गए। इस यात्रा के दौरान उनके काफिले में सुरक्षा के लिए केवल तीन गाड़ियां रखी गई थीं, जो उनकी सादगी को दर्शाता है।

सार्वजनिक परिवहन के उपयोग का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सात अपीलें की थीं। इन अपीलों का सम्मान करते हुए राज्यपाल ने घोषणा की है कि जब तक पेट्रोलियम और ईंधन की वैश्विक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक वे राज्य में प्रवास के लिए हवाई यात्रा से बचेंगे और ट्रेन तथा एसटी बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का ही अधिकतम उपयोग करेंगे।

साबरमती स्टेशन के विकास कार्यों का निरीक्षण साबरमती रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने से पहले राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्टेशन पर चल रहे आधुनिक विकास कार्यों और सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने रेलवे प्रशासन द्वारा की जा रही प्रगति की समीक्षा की और यात्रियों के साथ भी मैत्रीपूर्ण बातचीत की, जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एक नई पद्धति का संकेत देता है।

‘राष्ट्र प्रथम’ और मितव्ययी जीवन का संदेश राज्यपाल का यह निर्णय न केवल ईंधन की बचत तक सीमित है, बल्कि यह नागरिकों के लिए 'राष्ट्र प्रथम' और 'मितव्ययी' (किफायती) जीवनशैली का एक सटीक संदेश देता है। उच्च संवैधानिक पद पर होने के बावजूद सामान्य जनता के बीच जाकर यात्रा करने का उनका यह दृष्टिकोण सरकारी खर्च में कटौती करने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अन्य नेताओं और नागरिकों को प्रेरणा देगा।

Edited By : Chetan Gour