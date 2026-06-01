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गुजरात राज्यसभा की 4 सीटों के लिए अधिसूचना जारी, जानिए कब तक भर सकते हैं नामांकन

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (13:04 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (13:07 IST)
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Gujarat Rajya Sabha Election: गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों पर होने वाले चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करने और उनकी जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 जून को मतदान होगा, जिसके बाद राज्यसभा के नए सदस्यों का चयन किया जाएगा।

जानें क्या है चुनाव का पूरा कार्यक्रम?

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवार 8 जून तक अपने नामांकन पत्र (उम्मीदवारी पत्र) दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी, जबकि 11 जून को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तय की गई है। यदि आवश्यक हुआ, तो 18 जून को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। ALSO READ: आज से गुजरात सहित पूरे देश में डिजिटल जनगणना शुरू, जानें कौन से 4 नए सवाल पूछे जाएंगे?

संख्या बल के आधार पर भाजपा का दबदबा 

गुजरात विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के वर्तमान संख्या बल को देखते हुए राज्यसभा की इन चारों सीटों पर भाजपा का वर्चस्व रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, विधानसभा में भारी बहुमत के आधार पर भाजपा इन सभी सीटों को बिना किसी खास चुनौती के बेहद आसानी से जीतने में सफल हो सकती है।

कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका

यह चुनाव मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका साबित हो सकता है। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास गुजरात से राज्यसभा में जो आखिरी प्रतिनिधित्व बचा है, वह भी इस चुनाव के साथ समाप्त होने की संभावना है। यदि अनुमान के अनुरूप परिणाम आते हैं, तो गुजरात के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां राज्यसभा में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं रहेगा। राज्यसभा जैसी महत्वपूर्ण संस्था में प्रतिनिधित्व का शून्य होना पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

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