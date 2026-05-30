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पुलिसकर्मियों के लिए गुजरात सरकार का बड़ा तोहफा: बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 लाख का लोन, 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को भी राहत!

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gujarat police
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 30 May 2026 (09:58 IST) Updated Date: Sat, 30 May 2026 (10:05 IST)
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राज्य के पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत देने वाला फैसला लिया है। पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम करने वाले 'पुलिस वेलफेयर फंड' (पुलिस कल्याण कोष) के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। लंबे समय से चली आ रही मांगों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोन, स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े नियमों को अधिक उदार और कल्याणकारी बनाया गया है।
 

2 से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत

नए नियमों के मुताबिक, अब तक जिन सरकारी योजनाओं में दो बच्चों की सीमा लागू होती थी, उनमें पुलिस वेलफेयर फंड के तहत बड़ी राहत दी गई है। अब दो से अधिक बच्चों वाले पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इस फंड के सभी लाभ और सहायता मिल सकेगी। यह सहायता देने के लिए कर्मचारी के वेतन से केवल एक दिन की राशि काटकर बाकी का लोन या आर्थिक सहायता देने की आसान प्रक्रिया तय की गई है।
 

देश-विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख तक का लोन

पुलिस कर्मचारियों के बच्चे देश या विदेश में अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकें, इसके लिए एजुकेशन लोन की सीमा में भारी बढ़ोतरी की गई है। भारत की मान्यता प्राप्त नेशनल यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। वहीं, विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए इस लोन की सीमा 15 लाख रुपए तक कर दी गई है, जो बेहद आसान शर्तों पर मंजूर की जाएगी।
 

बेटे-बेटी की शादी के लिए अब मिलेगा 5 लाख का लोन

घर में जब कोई शादी-ब्याह का अवसर हो, तब पुलिस कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े और वे ब्याजखोरों के चंगुल में न फंसें, इसके लिए सरकार ने मैरिज लोन की सीमा को काफी बढ़ा दिया है। पहले बच्चों की शादी के लिए पुलिस वेलफेयर फंड से केवल डेढ़ लाख रुपये तक का लोन मिलता था, जिसकी सीमा अब सीधे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
 

पुलिसकर्मियों के लिए नियमित फ्री हेल्थ चेकअप

दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले और लगातार तनावपूर्ण (Stressful) माहौल में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सरकार ने इस योजना में एक नया नियम जोड़ा है। अब सभी छोटे-बड़े कर्मचारियों के लिए एक निश्चित राशि तक का फ्री हेल्थ चेकअप नियमित अंतराल पर कराया जाएगा। इस मेडिकल जांच के सभी डेटा को डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में इलाज में मदद मिल सके।

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