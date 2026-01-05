गांधीनगर में टाइफाइड का कहर, 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, एक्शन में अमित शाह

गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में तुरंत एक और वार्ड खोला गया। बताया जा रहा है कि यह कदम बीमार बच्चों की बढ़ती संख्या के कारण बेड खत्म होने संबंधी खबरों के बाद उठाया गया है। फिलहाल हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा बच्चे और लगभग 80 पुरुष और महिला मरीजों का इलाज चल रहा है।

स्वास्थ्‍य विभाग और गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने महामारी को फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक, अब तक 20 हजारर से ज़्यादा घरों का सर्वे करके 90 हजार से ज़्यादा नागरिकों को कवर किया गया है।

लोगों को लगातार उबला हुआ पानी पीने, बाहर का खाना खाने से बचने और साफ-सफाई रखने के लिए समझाया जा रहा है। इसके साथ ही, 100 से ज़्यादा पानीपूरी और फूड ट्रक रोके गए हैं। प्रभावित इलाकों में 30,000 क्लोरीन टैबलेट और 20,600 ORS पैकेट बांटे गए।

क्या बोले अमित शाह : गांधीनगर में टाइफाइड के विस्फोट पर गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद शाह ने प्रशासन को मरीजों को तुरंत सही इलाज मिले और अस्पताल में रिश्तेदारों के खाने का इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने लीकेज को तुरंत ठीक करने और आसपास के इलाकों में पाइपलाइन की गहन जांच करने का आदेश दिया है ताकि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को फैलने से रोका जा सके।