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उमरेठ विधानसभा उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा, जानें कब होगा मतदान

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Gujarat Umreth Bypoll Election
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (08:53 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (09:00 IST)
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गुजरात में आनंद जिले की उमरेठ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। पूर्व विधायक गोविंद परमार के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर आगामी 23 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को मतगणना की जाएगी।
 
चुनावी कार्यक्रम के अनुसार, 30 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल होगी। उम्मीदवार 9 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे और पूरी चुनावी प्रक्रिया 6 मई तक संपन्न कर ली जाएगी।

मतदाताओं का विवरण और सूची में सुधार का अवसर

जिला चुनाव अधिकारी के अनुसार, 17 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक उमरेठ निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,42,836 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,05,990 पुरुष और 1,00,909 महिला मतदाता शामिल हैं। जिन नागरिकों के नाम में सुधार बाकी है, वे 27 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस अतिरिक्त सूची को तैयार करने के बाद मतदान के दिन अंतिम डेटा जारी किया जाएगा।

आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन और निगरानी

चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें 24 घंटे सोशल मीडिया, चुनावी खर्च और पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखेंगी। अधिकारियों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मतदान केंद्रों की व्यवस्था और शिकायत निवारण

मतदाताओं की सुविधा के लिए उमरेठ विधानसभा में कुल 306 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहाँ EVM और VVPAT मशीनों के माध्यम से मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कोई भी नागरिक चुनाव संबंधी शिकायत के लिए जिला कंट्रोल रूम के टोल-फ्री नंबर 111 पर संपर्क कर सकता है। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

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