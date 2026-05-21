गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना के काम में तेजी, कालूपुर ओवरब्रिज 4 दिनों तक रात में रहेगा बंद

हालांकि राहत की बात यह है कि नरोडा जीसीएस (GCS) अस्पताल रोड की तरफ से सरसपुर और गोमतीपुर आने-जाने के लिए वाहन चालक कालूपुर ब्रिज का उपयोग कर सकेंगे। रात के समय बंद रहने वाले इस मार्ग के बदले नरोडा और सरसपुर से कालूपुर सर्कल जाने वाले वाहन चालक सरसपुर सर्कल से नूतन मिल रोड, डॉ. आंबेडकर फ्लाईओवर, सिविल अस्पताल और बाबू जगजीवनराम ब्रिज होते हुए ईदगाह रोड का उपयोग कर सकते हैं।वहीं रखियाल और गोमतीपुर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक गुरुद्वारा रोड, चारतोड़ा कब्रिस्तान, मुर्गा सर्कल और अनुपम ब्रिज होते हुए सारंगपुर सर्कल की तरफ से कालूपुर जा सकेगा। दूसरी ओर रिलीफ रोड और दिल्ली दरवाजा से नरोडा या सरसपुर जाने वाले वाहन चालक कालूपुर सर्कल से फ्रूट मार्केट, पांचकुवा, बाबू जगजीवनराम ब्रिज और असरवा सिविल रोड होकर आवाजाही कर सकेंगे।