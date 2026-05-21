Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना के काम में तेजी, कालूपुर ओवरब्रिज 4 दिनों तक रात में रहेगा बंद

Advertiesment
Work on Bullet Train Project Accelerates in Gujarat
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 21 May 2026 (16:59 IST) Updated Date: Thu, 21 May 2026 (17:08 IST)
google-news
Bullet Train Project : अहमदाबाद में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना का काम अब और तेज हो गया है। साबरमती से वटवा तक के रूट पर सेगमेंट लगाने का काम दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकॉन कंपनी द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कालूपुर ब्रिज (मनुभाई परमार ओवरब्रिज) पर विशेष सेगमेंट चढ़ाने का काम किया जाना है, जिसके कारण अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी और डायवर्जन जारी किया है।
 
ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 22 मई (शुक्रवार) से 25 मई (सोमवार) तक रोजाना रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक यह काम किया जाएगा। इस समय के दौरान कालूपुर सर्कल ब्रिज के छोर से कालूपुर ब्रिज पर स्थित छोटे सर्कल तक का लगभग 500 मीटर का रास्ता यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा।
ALSO READ: गुजरात टूरिज्म में रोजगार का सुनहरा मौका, निःशुल्क टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण का प्रारंभ
हालांकि राहत की बात यह है कि नरोडा जीसीएस (GCS) अस्पताल रोड की तरफ से सरसपुर और गोमतीपुर आने-जाने के लिए वाहन चालक कालूपुर ब्रिज का उपयोग कर सकेंगे। रात के समय बंद रहने वाले इस मार्ग के बदले नरोडा और सरसपुर से कालूपुर सर्कल जाने वाले वाहन चालक सरसपुर सर्कल से नूतन मिल रोड, डॉ. आंबेडकर फ्लाईओवर, सिविल अस्पताल और बाबू जगजीवनराम ब्रिज होते हुए ईदगाह रोड का उपयोग कर सकते हैं।

वहीं रखियाल और गोमतीपुर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक गुरुद्वारा रोड, चारतोड़ा कब्रिस्तान, मुर्गा सर्कल और अनुपम ब्रिज होते हुए सारंगपुर सर्कल की तरफ से कालूपुर जा सकेगा। दूसरी ओर रिलीफ रोड और दिल्ली दरवाजा से नरोडा या सरसपुर जाने वाले वाहन चालक कालूपुर सर्कल से फ्रूट मार्केट, पांचकुवा, बाबू जगजीवनराम ब्रिज और असरवा सिविल रोड होकर आवाजाही कर सकेंगे।
ALSO READ: गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, ईंधन बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रवास पर कड़े प्रतिबंध
इसके अलावा आस्टोडिया और रायपुर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक कागड़ापीठ, वाणिज्य भवन और अनुपम ब्रिज के रास्ते रखियाल की तरफ जा सकेगा। बुलेट ट्रेन के काम की वजह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए नागरिकों से पहले से योजना बनाकर यात्रा करने की अपील की गई है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

आने वाले दिनों में बदल जाएगी स्कूलों की सूरत, जानें सीएम डॉ. मोहन ने बनाया क्या प्लान?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels