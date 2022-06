Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

herbal drink to get rid of pimples : इन 5 हर्बल ड्रिंक्स से साफ होंगे पिंपल्स

पिम्पल्स की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसको कोई भी छुपा नहीं सकता। हमारी अभिव्यक्ति हमारे चेहते से होती है और जब यह समस्या होती है तो हमारे आत्मविश्वास में भी कमी तो आती ही है। प्रदुषण, असंतुलित खानपान, कसरत की कमी, पेट की समस्याओं के कारण चेहरे पर यह समस्या पनपती है। इसे क्रीम और मेकअप से तो छुपाया जा सकता है पर उससे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसे में इसका उपचार ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए जानते हैं ऐसी 5 हर्बल ड्रिंक्स जो आपके चेहरे से पिम्पल्स समाप्त कर देगी - 1 आंवला और एलोवेरा जूस इन दोनों में ही कई औषधीय गुण होते हैं। इनमें एंटी ऑक्सीडेंट गन होते हैं जो त्वचा के लिए लाभकारी है। इनके मिश्रण का जूस पीने से मुहासे दूर होते हैं। 2 मिक्स फ्रूट जूस अनार, संतरा, तरबूज जैसे पानी की पूर्ति करने वाले फलों के जूस से आपके शरीर में कई पोषक तत्व की पूर्ति होती है जिससे त्वचा चमकदार और मुलायम बनती है। 3 हल्दी और निम्बू का जूस हल्दी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाती है , इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टेरियल गुण होते हैं , इसी के साथ निम्बू में विटामिन सी होता है , यह दोनों मिलकर शरीर की शुद्धि करते हैं जिसका असर मुहासे काम होने के रूप में दिखता है। 4 नीम और शहद का जूस नीम के कई गुण है , इसे एक औषधि माना गया है। यह खून साफ करने, पेट के कीड़े मारने, इम्युनिटी बढ़ने जैसे कार्य करता है जिससे शरीर अंदर से शुद्ध होता है और चेहरे पर परिणामस्वरूप कील-मुहासे समाप्त होते दिखते हैं। इसमें शहद मिलाने से इसका कड़वापन दूर कर सकते हैं। 5 ग्रीन टी या लेमन टी सुबह-सुबह यह पीने से स्फूर्ति मिलना और फैट काम होना तो होता ही है पर इसी के साथ दूसरे फायदे भी होते हैं। इससे पेट ठीक रहता है और विटामिन के कारण शरीर की सशुद्धियाँ भी साफ होती है जिससे चेहरे से पिम्पल्स भी खत्म होते हैं।

Share this Story: